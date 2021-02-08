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Denizli’de 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL idari para cezası

08.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 806 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 806 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 806 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 806 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Bir evin ise umuma açık yer haline getirilmesinden dolayı zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı belirtildi.
Geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde 9 ayrı adreste bulunan 90 apart dairesi kontrol edilerek, kuralları ihlal eden 4 apart yetkilisine 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye 23 bin 260 TL idari para cezası
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 227 işyeri denetlendi. Denetimlerde 797 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 8 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 6 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 18 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 15 bin 480 TL ile 1 kişinin ise maske takmadığı için 900 TL olmak üzere toplamda 23 bin 260 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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