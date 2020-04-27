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Denizli’de 4 günlük kısıtlama kararını ihlal eden 572 kişiye işlem

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 572 kişiye 477 bin 95 TL para cezası kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 572 kişiye 477 bin 95 TL para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü 89 kişiye 38 bin 802 TL, 20 yaş altı 369 şahsa 67 bin 284 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 138 şahsa 98 bin 94 TL para cezası kesildiği ifade edildi. İşlem yapılan 572 kişiye toplam 477 bin 95 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

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