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Denizli’de 4 milyon 310 bin adet sarma sigara ele geçirildi

28.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 310 bin adet doldurulmuş sarma sigara ele geçirildi.

Denizli’de 4 milyon 310 bin adet sarma sigara ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesine hedefiyle kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını adreslerin yanı sıra uygulama noktasında da sürdüren ekipler, durumundan şüphelendiği 1 tırı durdu. Şüpheli araçta yapılan kontrollerde 4 milyon 310 bin adet doldurulmuş makaron (sarma sigara) ele geçirildi. Malzemeler ile yakayı ele veren 1 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfade işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli’de 4 milyon 310 bin adet sarma sigara ele geçirildi

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