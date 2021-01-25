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Denizli’de 408 farklı asayiş olayında 224 şüpheli gözaltına alındı

25.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 23 bin 862 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 23 bin 862 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 137 kişi yakalanırken, 408 farklı asayiş olayında ise 224 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 137 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 106 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 445 adet 9 mm fişek, 58 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ekmek bıçağı, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı otomobil müzik çaları ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 408 farklı asayiş olayında ise 224 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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