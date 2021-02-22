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Denizli’de 453 farklı asayiş olayında 365 şüpheli gözaltına alındı

22.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 21 bin 554 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 21 bin 554 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 154 kişi yakalanırken, 453 farklı asayiş olayında ise 365 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 15 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 21 bin 554 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 154 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 134 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 95 adet fişek, 4 adet av tüfeği fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet ve 3 adet kesici alet ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 453 farklı asayiş olayında ise 365 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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