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Denizli’de 497 farklı asayiş olayında 263 şüpheli gözaltına alındı

01.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 20 bin 996 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 20 bin 996 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişi yakalanırken, 497 farklı asayiş olayında ise 263 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 20 bin 996 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 155 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 137 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 64’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Buldan ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 5 adet 9 mm Fişek, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 30 metre çalıntı elektrik kablosu, 1 adet çalıntı pense, 1 adet çalıntı otomobil müzik çaları, 3 adet çalıntı hoparlör ve 3 adet çalıntı kamyonet ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 497 farklı asayiş olayında ise 263 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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