YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 5 mahallede su kesintisi olacak

Denizli’de 5 mahallede su kesintisi olacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.07.2020 22:39 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 04 Temmuz 2020 tarihinde 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Zeytinköy, Kervansaray, Gökpınar, Bağbaşı ve Zümrüt mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle muhtelif mahallelerde içme suyu kesintisi yapacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 04 Temmuz 2020 tarihinde 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Zeytinköy, Kervansaray, Gökpınar, Bağbaşı ve Zümrüt mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle muhtelif mahallelerde içme suyu kesintisi yapacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “04 Temmuz 2020 tarihinde 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Zeytinköy, Kervansaray, Gökpınar, Bağbaşı ve Zümrüt mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Denizli Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kütahya'da bir kadının 800 bin lira dolandırılması

Kütahya'da bir kadının 800 bin lira dolandırılması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.