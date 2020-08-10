YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 648 farklı asayiş olayında 438 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de 648 farklı asayiş olayında 438 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 132 bin 679 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 132 bin 679 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 71 şahıs yakalanırken, 651 farklı asayiş olayında ise 404 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 4-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 132 bin 679 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 111 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 83 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 6 adet muhtelif fişek, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil müzik çaları, 2 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı oyun konsolu, 1 adet çalıntı yüzük, ele geçirilmiştir.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 648 farklı asayiş olayında ise 438 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
PARTNERMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözlerMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Büke Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.