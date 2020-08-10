Denizli’de 648 farklı asayiş olayında 438 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 132 bin 679 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 71 şahıs yakalanırken, 651 farklı asayiş olayında ise 404 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 4-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 132 bin 679 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 111 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 83 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 6 adet muhtelif fişek, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil müzik çaları, 2 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı oyun konsolu, 1 adet çalıntı yüzük, ele geçirilmiştir.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 648 farklı asayiş olayında ise 438 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

