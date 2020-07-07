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Denizli’de 7 mahallede su kesintisi olacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bekilli İlçesi’nin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bekilli İlçesi’nin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2020 Çarşamba günü 08:00- 17:00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
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