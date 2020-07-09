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Denizli’de 7 mahallede su kesintisi olacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 10, 11 ve 12 Temmuz 2020 tarihlerinde Bekilli ilçesinin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 10, 11 ve 12 Temmuz 2020 tarihlerinde Bekilli ilçesinin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 10 Temmuz 2020 Cuma, 11 Temmuz 2020 Cumartesi ve 12 Temmuz 2020 Pazar günü 12:00- 18:00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği bildirildi.

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Merkezefendi
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Pamukkale
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