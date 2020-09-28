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Denizli’de 7 ton 600 kilogram demir çalan şüpheliler yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 19 bin 56 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 19 bin 56 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 120 şahıs yakalanırken, 629 farklı asayiş olayında ise 356 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 21 ile 27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 120 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 86 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet av tüfeği fişeği, 5 adet kesici delici alet, 3 adet değiştirilmiş (change) otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet bisiklet, 4 adet elektrikli bisiklet 1 adet derin ses hoparlörü, 1 adet hoparlör ses cihazı, 1 adet 19 gram altın bilezik ve 7 ton 600 kilogram ağırlığında demir boru ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 629 farklı asayiş olayında ise 356 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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