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Denizli’de ABİDE 2024 uygulaması 161 bin öğrenci ile başlayacak

İHA İHA
26.04.2024 12:23
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3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Denizli’de ABİDE 2024 uygulaması 7 ilçede, 32 okulda ve 161 bin 429 öğrenci ile 29 Nisan 2024 ile 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı açıklamada, “ABİDE izleme çalışması ilk olarak 2016 yılında 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılmıştır. 2018 yılında aynı alanlarda 4. ve 8. sınıflar düzeyinde yapılmıştır. Pandemi dolayısıyla 2020’de yapılması planlanan döngü 2022 yılına ertelenmiştir. ABİDE 2022 döngüsü, 4, 8 ve 10. sınıflar düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında yapılmıştır. ABİDE’de, çoktan seçmeli, çoklu seçim ve açık uçlu soru türleri kullanılmaktadır. ABİDE araştırmasına katılacak olan okul ve şubelerin seçim işlemi, Genel Müdürlüğümüz tarafından tabakalı seçkisiz (rastgele) örnekleme yöntemiyle yapılmaktadır. Başarı testleri, kâğıt-kalemle; anketler ise elektronik ortamda uygulanmaktadır. Öğrenci anketi uygulamaya katılan öğrencilere; öğretmen anketi uygulamaya katılan şubenin branş öğretmenlerine ve okul anketi uygulamaya katılan okulun yöneticilerine uygulanmaktadır. ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor halinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır” dedi.

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