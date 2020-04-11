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Denizli'de ağabeyi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hastanede öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin baba Z.Ç. de gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde dün ağabeyi tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından önce Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine, ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bayram Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayram Ç'nin cenazesinin yarın mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda yaralanan ağabey Mehmet Ç'nin tedavisinin Denizli Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, zanlı H.Ç'nin poliste verdiği ifade üzerine baba Z.Ç. de gözaltına alındı. Baba ve oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde dün, Mehmet Ç. (38) ve kardeşi Bayram Ç. (34) evlerinde silahla yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağabeyi ve kardeşini tabancayla yaraladığı öne sürülen H.Ç. ise gözaltına alınmıştı.

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