Denizli'de alacaklı oldukları kişiyi kaçıran 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartışarak darbettikleri kişiyi Muğla'ya kaçıran 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Mehmet D, Tahir D. ve Mehmet D, alacaklı oldukları A.G. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi darbettikleri A.G'yi zorla otomobile bindirerek kaçırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Muğla'ya geldiği bilgisini alan ekipler, durumu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Muğla-Denizli sınırında uygulama noktasında tedbir alan Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı durdurarak araç içerisindeki şüphelileri gözaltına aldı.

Darbedildiği belirtilen A.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.



