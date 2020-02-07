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Denizli’de ‘Amatör Liglere’ kar engeli

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Denizli’de dün geceden itibaren başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası nedeniyle bugün ve hafta sonu oynanacak olan amatör maçların ertelendiği belirtildi.Denizli’de dün geceden itibaren yağan ve etkili olan kar yağışı kentte amatör futbol müsabakalarını da etkiledi.

Denizli’de ‘Amatör Liglere’ kar engeli

Denizli’de dün geceden itibaren başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası nedeniyle bugün ve hafta sonu oynanacak olan amatör maçların ertelendiği belirtildi.
Denizli’de dün geceden itibaren yağan ve etkili olan kar yağışı kentte amatör futbol müsabakalarını da etkiledi. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli Şubesinden (ASKF) yapılan açıklamada, bugün ve hafta sonu oynanacak olan 48 amatör lig ve kümelerdeki futbol müsabakalarının ilçelerde dahil olmak üzere ileri bir tarihe ertelendiğini kaydedildi.
Ertelenen müsabakaların 14-15-16 Şubat ta oynanacağını ifade edildi. Ayrıca ASKF 2. Amatör Lig küme kura çekiminin ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, yol ve ulaşım durumları dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.

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Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Emel Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
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