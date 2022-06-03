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Denizli'de anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

03.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kamyonet sürücüsü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne Asiye (26) ile kızı Huriye Tozgun'un (2) hayatını kaybettiği trafik kazasında olay yerinden kaçtığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ziya T'yi gözaltına aldı.

Sürücü Ziya T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kazada yaralanan baba Ömer Tozgun (30), oğlu Yusuf ile kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu'nun (16) tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Anne ve kızın cenazeleri ise mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kuyucak Mahallesi'nde 1 Haziran'da, Ömer Tozgun yönetimindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil ile Ziya T'nin kullandığı 15 FE 677 plakalı kamyonet çarpışmış, kazada anne Asiye ile 2 yaşındaki kızı Huriye Tozgun hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü Ömer Tozgun ve oğlu Yusuf Tozgun ile kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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