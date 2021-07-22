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Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

22.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tilkilik Mahallesi'nde 68 yaşındaki Şadiye R'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yakalanan oğlu G.R. (36), emniyetteki işlemin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen zanlının, emniyetteki ifadesinde, "annesiyle sürekli tartıştıklarını, önceki gece annesi uyuduktan sonra önce onu boğmaya çalıştığını, sonra bıçakla boğazından keserek öldürdüğünü, cesedi de yatağın altına sakladığını" söylediği belirtildi.

Zanlı, adliye çıkışında "Anneni neden öldürdün?" diye soran gazetecilere, "Benim ailem yok. Benim annem yok, pişman değilim." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan kadının cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemin ardından yakınları tarafından alındıktan sonra Güney ilçesine götürülecek.

- Olay

Denizli'nin Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde yaşayan Şadiye R, dün akşam yakınları tarafından evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, maktulün oğlu zanlı G.R'yi, Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Parkı'nda gözaltına almıştı. Zanlının psikiyatrik tedavi gördüğü, daha önce de evini yakmaya çalıştığı belirtilmişti.

Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

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