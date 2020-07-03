Denizli'de apartmanın ikinci katındaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşama bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki balkonda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yılana yakalamak için çalışma başlattı.

Özel ekipmanlar yardımıyla yılanı yakalayan görevliler, bidon içerisine koydukları yılanı ormanlık alanda doğal yaşam alanına bıraktı.

