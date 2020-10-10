Denizli’de arazi kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de arazi sahipleri arasında çıkan tartışmada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Baklan ilçesi Hadım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin ovasında arazini düzenlemek isteyen çiftçinin, bir başka çiftçiye ait olan araziye girdiği iddia edildi. Arazi sınırlarını geçtiği iddia edilmesi üzerine tartışma meydana geldi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada tüfekle şahısların bir birini vurduğu öğrenildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

