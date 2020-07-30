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Denizli’de Arefe günü çarşı ve caddeler doldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.07.2020 18:22 | Son Güncelleme

Denizli’de Kurban Bayramı nedeniyle yollarda, çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı.Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışsa da bazı vatandaşların uymadığı ve maske takmadığı görüldü.Denizli’de, korona virüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Denizli’de Kurban Bayramı nedeniyle yollarda, çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı.
Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışsa da bazı vatandaşların uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Denizli’de, korona virüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Kurban Bayramı Arifesi ile birlikte cadde ve sokaklar hareketlendi. Kentin çıkışlarında ise araç trafiği gözlerden kaçmazken bazı vatandaşlar bir gün öncesinden yola çıktı. Caddeler özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi özellikle Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanında yoğunluk oluştu.

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Ercan Eczanesi
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