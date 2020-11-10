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Denizli’de Atatürk’ü en iyi minik Zeynep anlattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamından ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 9 yaşındaki minik Zeynep 1’inci oldu.Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası resim yarışması düzenlendi.

Denizli’de Atatürk’ü en iyi minik Zeynep anlattı

Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamından ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 9 yaşındaki minik Zeynep 1’inci oldu.
Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası resim yarışması düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen Atatürk’ü özlüyorum. Çünkü” isimli yarışmada Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Zeynep Lal Başkonyalı resim dalında il birincisi oldu. Denizli’de Atatürk’ü en iyi anlatan 9 yaşındaki Zeynep’e ödülü anma töreni sırasında verildi.

Denizli’de Atatürk’ü en iyi minik Zeynep anlattı

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