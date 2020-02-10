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Denizli'de başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, başhekim M.E. ile destek ve kalite müdürü H.S. arasında hastanede tartışma çıktı.

İkilinin tartışmasının arbedeye dönüşmesi üzerine hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.

Taraflar sağlık raporu alarak darbedildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

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Başhekim Darp Denizli Devlet Hastanesi destek ve kalite müdürü Rapor

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