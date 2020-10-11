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Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin Denizli ve Konya'da 4 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), GSM firmalarının Isparta, Niğde, Konya ve Aksaray'daki baz istasyonlarından çalınan akülerin kente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ve Isparta jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla takip edilen bir kamyonet Pamukkale'de durduruldu.

Kamyonetin kasasında baz istasyonlarına ait 81 akü ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

M.Y'nin bağlantılı olduğu öne sürülen Ö.Ü (39), I.Y (47) ile M.Z. (44) de Konya'da yakalandı.

Aküler, şirket yetkililerine teslim edildi.

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