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Denizli'de belediye otobüsüne yük asansörünün çarpma anı güvenlik kamerasında

02.10.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de belediye otobüsüne yük asansörünün çarpma anı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa kurulan ve bir binaya eşya taşıyan yük asansörüne ait sepetin yoldan geçen belediye otobüsüne çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altıntop Mahallesi Saltak Caddesi'nde dün eşya taşımak için kurulan özel bir firmaya ait yük asansörünün sepetinin, Bayramyeri yönüne gitmekte olan Abdullah T. yönetimindeki 20 BLD 14 plakalı belediye otobüsünün camına çarpma anı, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, içindeki yolcularla caddede ilerleyen belediye otobüsünün sağ tarafındaki cama yük asansörünün sepetinin çarpması yer alıyor. Cam tarafında oturan ve çarpmayla birlikte yerlerinden kalkan sürücülerin şaşkınlığıyla araçta panik yaşanıyor.

Saltak Caddesi'nde bir binaya eşya taşımak için kurulan özel bir firmaya ait yük asansörünün sepeti, Bayramyeri yönüne gitmekte olan Abdullah T. yönetimindeki 20 BLD 14 plakalı belediye otobüsünün camına çarpmış, kırılan cam parçaları bir yolcuyu yaralamıştı.

Hafif yaralanan yolcu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, nakliyat firmasından M.A. ile 2 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

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