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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi, organ bekleyen kişilere nakledilmek üzere alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen B.D, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen B.D'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. B.D'nin organları, İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler tarafından 4 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan aileye başsağlığı diledi ve teşekkür etti.

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