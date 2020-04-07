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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları hastalara umut oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları hastalara umut oldu

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları hastalara umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Özel Egekent Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da rahatsızlanan 65 yaşındaki C.K'nin, hastanedeki tahlil ve tetkikleri sonucu, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın 4 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, C.K'nin organları bağışlandı.

İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan karaciğer ve böbrekler, organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Gökhan Peker, başsağlığı dilediği aileye organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

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Sevil Eczanesi
Pamukkale
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