Denizli'de bıçakla yaralanan Afganistanlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boğazından bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta iki katlı evden duyulan sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Nasım Gol Karımı (30) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42), suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Hurdacılık yapan Habibi ile eşinin 2 çocuğunun olduğu, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.



