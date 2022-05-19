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Denizli'de bıçakla yaralanan kişi, hastanede öldü

19.05.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekibi içinde, yaralının hemşire olan eşi de yer aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından gece geç saatte ayrılan Gökhan Saygır (40) ile L.U. (50) arasında sokakta kavga çıktı. Kavgada Gökhan Saygır, göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saygır'a ilk müdahaleyi Saygır'ın eşinin de bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Saygır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, sabaha karşı jandarma ekiplerince aynı mahallede bir evde saklanırken yakalandı.

Şüphelinin karakoldaki işleminin sürdüğü öğrenildi.

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