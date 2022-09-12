Denizli'de bir çocuğu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğu sokakta gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, A.B. isimli çocuğun ailesinin, 25 Ağustos'ta Topraklık Mahallesi'nde bir iş yerine götürmek üzere 1000 lira taşıyan çocuklarının bir kişi tarafından gasbedildiği yönündeki şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli V.A (25), operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

