YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de bir hafta içerisinde 113 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir hafta içerisinde 113 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 56’sı maddi hasarlı, 57’si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 113 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 738 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 415 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 113 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de bir hafta içerisinde 113 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 56’sı maddi hasarlı, 57’si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 113 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 738 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 415 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 113 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 57’si yaralanmalı, 56’sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bunları daha önce hiç duymadınız! Bunları daha önce hiç duymadınız!
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.