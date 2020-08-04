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Denizli’de bir hafta içerisinde 77 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 35’i yaralanmalı olmak üzere 77 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 14 bin 977 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 011 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 77 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de bir hafta içerisinde 77 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 35’i yaralanmalı olmak üzere 77 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 14 bin 977 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 011 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 77 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 35’i yaralanmalı, 42’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

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