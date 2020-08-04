YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de bir haftada 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli’de bir haftada 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 vatandaşa 13 bin 500 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Denizli’de bir haftada 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 vatandaşa 13 bin 500 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 7 kişiye 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ise 7 bin 200 TL para cezası kesildi.
Böylelikle bir haftada toplamda 15 kişiye 13 bin 500 TL para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNEREvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıtEvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:45

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.