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Denizli’de bir haftada 24 bin 740 araç kontrol edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 1 ölümlü 45 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 740 aracın kontrol edildiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik kazası yaşandığı 45 yaralanmalı, 71 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 740 aracın kontrol edildiği, 4 bin 106 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.324 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 1 ölümlü 45 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 740 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik kazası yaşandığı 45 yaralanmalı, 71 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 740 aracın kontrol edildiği, 4 bin 106 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.
324 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

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