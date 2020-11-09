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Denizli’de bir haftada 937 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.11.2020 17:46 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 937 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 ile 8 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 937 farklı adrese operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 4 kişiye toplamda 4 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Denizli’de bir haftada 937 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 937 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 ile 8 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 937 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 4 kişiye toplamda 4 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 iş yerinin ise ruhsatsız olduğu tespit edilerek ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı. İşyerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 farklı işyerinde kapalı mekanda sigara içmekten dolayı 3 kişiye toplamda 561 TL idari yaptırım uygulandı.
Fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 6 kişiye toplamda 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 750 TL para ele geçirildi.

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