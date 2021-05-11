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Denizli'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

11.05.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Ş. (52) ile eşi Leyla Ş. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Leyla Ş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş'yi karnından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hilmi Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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