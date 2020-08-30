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Denizli'de Büyük Zafer'in 98'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.08.2020 21:22 | Son Güncelleme

Denizli'de Büyük Zafer'in 98'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

DENİZLİ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizli'de fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

CHP Denizli İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş Valilik önünden başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meydan'da kurulan platformda yaptığı konuşmada bayramı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Daha sonra burada kurulan sahnede şiirler okundu, yerel halk sanatçısı konser verdi.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser ve yürüyüş sırasında vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve bazılarının maskesiz dolaştığı görüldü.

Polis ekipleri sık sık gruba maske takma ve mesafe konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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Denizli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
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