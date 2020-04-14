Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Emek ve İnönü Caddeleri ile devam etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler Emek Caddesi ve İnönü Caddesi’nde hijyen ve temizlik çalışması yaptı. Her iki caddenin yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayan ekipler otobüs duraklarını da dezenfekte yaptı. Mahalle sakinleri ve esnaflar Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirtti. Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

