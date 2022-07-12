Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.

Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz