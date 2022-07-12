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Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

12.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.

Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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