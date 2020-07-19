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Denizli'de çıkan ve antik kente sıçrayan anız yangını söndürüldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.07.2020 00:03 | Son Güncelleme

Denizli'de çıkan ve antik kente sıçrayan anız yangını söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan anız yangınında 40 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Laodikya Antik Kenti Batı Tiyatrosu yakınında anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle antik kentteki kuru otlar da tutuştu.

Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında yaklaşık 40 dekar alan zarar gördü.

Yangından Laodikya antik kentinde kazı çalışmalarının yapıldığı alanların etkilenmediği belirtildi.

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