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Denizli'de cinsel taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

20.09.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de cinsel taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, belediyede birlikte çalıştığı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kale Belediyesinde görevli kadın, aynı kurumda zabıta olarak çalışan S.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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