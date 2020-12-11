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Denizli’de Cuma namazından sonra yağmur duası okundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde yaşanılan kuralık sebebi ile yağmur duası yapılacağını belirtirken bütün illerde olduğu gibi Denizli’de de cuma namazından sonra yağmur duası okundu.Bu yıl beklenen yağışların azlığından ve barajların su sınırının altına inmesiyle beraber, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde yaşanılan kuralık sebebi ile yağmur duası yapılacağını belirtirken bütün illerde olduğu gibi Denizli’de de cuma namazından sonra yağmur duası okundu.
Bu yıl beklenen yağışların azlığından ve barajların su sınırının altına inmesiyle beraber, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etti. Denizli’de de cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlar, namazdan sonra yağmur duası okundu. Tüm camilerde cuma namazı hutbesinde ‘Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu ele alınarak, suyun israf edilmemesine ve düzenli kullanılmasına dikkat çekildi. Camilerde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazda eller semaya açıldı. Yağışların azlığı, sıcaklığın ardından oluşan kuraklık için dua okunarak ibadet edildi.

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