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Denizli'de damadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

02.08.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de damadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kayınpeder yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde Z.A, damadı M.B.A'nın iş yerine gitti.

Burada çıkan kavgada Z.A, damadını bıçakla yaralayıp kaçtı.

İş yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, Z.A'yı olay yeri yakınında gözaltına aldı.

Z.A, damadının kızına kötü davrandığını ve tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

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