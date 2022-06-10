Denizli'de define amaçlı kazıda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kazı esnasında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Çal Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen İ.T'nin, Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisinde kaçak kazı sırasındaki patlamada yaralandığını söylemesine üzerine soruşturma başlatıldı.

Belirtilen adrese giden jandarma, bölgede el yapımı patlayıcı buldu.

Bomba imha uzmanı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi, izinsiz kazıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İ.T'nin Çal Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.



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