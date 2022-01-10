YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

10.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Avcık (50) idaresindeki 20 YY 370 plakalı minibüs, Akyar Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Avcık kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Özgü Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Elif Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.