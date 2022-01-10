Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Avcık (50) idaresindeki 20 YY 370 plakalı minibüs, Akyar Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Avcık kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



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