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Denizli'de devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

08.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ehliyeti olmayan Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, Uluçam Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Güngören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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