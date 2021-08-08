Denizli'de devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ehliyeti olmayan Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, Uluçam Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Güngören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz