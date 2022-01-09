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Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

09.01.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Arif Uzkuç idaresindeki otomobil, D 585 kara yolu yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uzkuç, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzkuç'un cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesi Aşağı Görle Mahallesi'nde toprağa verildi.​​​​​​​

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