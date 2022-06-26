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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

26.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Garipköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Parmaksız'dan (76) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine dağlık alanda AFAD, jandarma ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Parmaksız'ı devrilen traktörünün altında buldu.

Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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