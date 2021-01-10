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Denizli'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

10.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen sürücü ile iki yolcuya toplam 16 bin 450 lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı.

Kayalık Caddesi'nde 20 FS 088 plakalı otomobil, trafik polisinin "dur" ihtarına karşın kaçmaya başladı.

Motosikletli trafik polisi ekiplerince bir süre takip edilen otomobil, Halk Caddesi'nde park halindeki iki araca çarpınca durmak zorunda kaldı. Araçlarda hasar oluştu.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Ç.S'ye (22) "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek", "trafiği tehlikeye sokmak" ve "Dur ihtarına uymamak" suçlarından 8 bin 350 lira ceza uygulandı.

Yanında bulunan E.A ile K.K'ye ise "maske takmamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçundan 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Sürücü Ç.S. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Araç dayımın. Gezmeye çıktık. Kimse karışamaz." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan Ç.S'nin otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

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