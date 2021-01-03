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Denizli’de endüstriyel plantasyon sahası hazırlığı başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.01.2021 14:48 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde “Endüstriyel Plantasyon Sahası” hazırlığı çalışmaları başladı.

Denizli’nin Çal ilçesinde “Endüstriyel Plantasyon Sahası” hazırlığı çalışmaları başladı. Yüzlerce fidanın toprakla buluşması ve hızlı gelişen ağaç türleri için sahaların arttırılması hedeflendiği belirtildi.
Çal Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Türkmentepe Orman İşletme Şefliği tarafından Endüstriyel Plantasyon Sahası hazırlığı gerçekleştirildi. Hızlı gelişen ağaç türleri ile yüzlerce fidanın endüstriyel plantasyon sahasında toprakla buluşması hedeflendiği belirtildi. Ormanda 19 hektar alandan oluşan endüstriyel plantasyon sahası havadan drone ile görüntülenirken Orman Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Orman berekettir etiketiyle paylaşımda bulunan Orman Genel Müdürlüğü, “Ormanlarımızı korurken insanımızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Oduna dayalı endüstrilerde ülkemizin dışa bağımlılığı azaltacak planlamalar yapıyoruz. Hızlı gelişen ağaç türleri ile endüstriyel plantasyon sahaları oluşturuyoruz.”

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