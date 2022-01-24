Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

